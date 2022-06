Imprese, Illiano (Magnaghi Aeronautica): “Se non si è propensi a cambiare non si evolve”

Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Se non si è propensi a cambiare, non si evolve. Noi abbiamo questo nuovo brand da poco, lanciato due anni fa, e la certificazione ottenuta come Top Employer 2022, che segnala le aziende in cui si lavora meglio era fondamentale”. A dirlo Anna Illiano, chief transformation and people officer, executive group director Magnaghi Aeronautica, intervenendo al Forum della Comunicazione 2022, in corso oggi e domani, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos. L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, è moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione & Nuovi Media Gmc Adnkronos.

“Ci siamo preparati per ottenere questa certificazione – racconta – e abbiamo fatto una prima analisi interna partendo dai contenuti facendo una sorta di censimento di ciò che c’era e ciò che mancava e questo ci ha consentito di progettare”.