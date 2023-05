Imprese: in Lombardia accelera il terziario, in primo trimestre 2023 crescita dell’8,5%

Maggio 31, 2023

Milano 31 mag. (Adnkronos) – Nel primo trimestre 2023 in Lombardia cresce ancora il fatturato del settore terziario (andamento dei servizi e del commercio al dettaglio). La variazione su base annua è del +8,5% nei servizi e del +7,2% nel commercio al dettaglio. Nel primo, la crescita di fatturato più vivace si registra nelle attività di alloggio e ristorazione (+18% su base annua), settore in ripresa dopo l’emergenza Covid, mentre rallenta nonostante il segno positivo il commercio all’ingrosso (+4,9%).

“Anche nei primi mesi dell’anno, il terziario si mostra ancora in buona salute, a testimonianza del fatto che comparti nevralgici come alloggi e ristorazione sono in espansione -spiega Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia-. Il 2023 si preannuncia come un’annata record per il turismo italiano grazie soprattutto alla clientela internazionale, questo consentirà di proseguire su questa strada contribuendo in maniera decisiva alla crescita”.

Nel commercio al dettaglio, supermercati e minimarket mostrano un’inflazione ancora elevata, per via dei forti rincari delle materie prime alimentari: per queste imprese il valore del fatturato è in decisa crescita (+9,5% su base annua) ma a fronte di quantità in calo. Più favorevole la situazione per i negozi non alimentari, che abbinano una crescita del fatturato comunque robusta (+6%) a un incremento limitato dei listini. Nonostante gli elementi di incertezza le aspettative degli imprenditori del terziario evidenziano un deciso miglioramento della fiducia: i saldi tra previsioni di crescita e diminuzione sono positivi e in miglioramento in tutti i comparti, con i settori del turismo e del commercio non alimentare che si confermano particolarmente positivi.