Imprese: Istat, in 2021 torna a crescere produttività del capitale (+7,7%)

Novembre 28, 2022

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – Nel 2021 il valore aggiunto dei settori produttori di beni e servizi di mercato è in decisa crescita (+8,5% in volume) dopo la marcata flessione registrata nel 2020 mentre la produttività del capitale (misurata dal rapporto tra valore aggiunto e input di capitale) cresce del 7,7%, dopo il -10,7% del 2020. Lo segnala l’Istat in un rapporto in cui si sottolinea come anche la produttività dei fattori di produzione abbia seguito una simile evoluzione, ad eccezione della produttività del lavoro (che misura il valore aggiunto per ora lavorata) che diminuisce dello 0,7% per effetto di un aumento delle ore lavorate superiore alla crescita del valore aggiunto. Alla crescita del valore aggiunto, spiega l’istituto di statistica, contribuisce anche l’incremento della produttività totale dei fattori (+2,0%), dopo il calo nel primo anno di pandemia (-1,2% nel 2020).

Una analisi di più lungo periodo mostra come nel periodo 1995-2021, la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia (+0,4%) è stata decisamente inferiore a quella registrata nel resto d’Europa (+1,5% nell’Ue27). Tassi di incremento più in linea con la media europea sono stati registrati dalla Francia (1,2%) e dalla Germania (1,3%). Anche per la Spagna il tasso di crescita (+0,4%) è più basso della media europea e analogo a quello dell’Italia.

Il divario rispetto alle altre economie europee – osserva l’Istat – è risultato particolarmente ampio in termini di evoluzione del valore aggiunto. In Italia, nel periodo 1995-2021, la crescita media annua è stata dello 0,6%, molto inferiore alla media della Ue27 (+1,7%). Le ore lavorate, al contrario, hanno registrato variazioni complessivamente molto limitate: -0,1% in Germania, +0,1% in Italia, +0.5% in Francia. Solamente la Spagna, tra i principali paesi europei, ha segnato una crescita più accentuata (+1,0%).