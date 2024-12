Imprese: Lucchini (AmCham Italy), ‘anno che ci attende fondamentale per rapporti transatlantici’

2 Dicembre 2024

Milano, 2 dic.(Adnkronos) – “L’anno che ci attende sarà certamente fondamentale per l’economia e i rapporti transatlantici, con la nuova Amministrazione che saprà dare nuova linfa alla storica amicizia tra Italia e Stati Uniti, fondata su valori imprescindibili e sull’impegno condiviso nel sostenere i diritti civili e i principi della democrazia. Così il presidente di AmCham Italy, Stefano Lucchini in occasione del Gala Dinner per il XVIII Transatlantic Award che si terrà questa sera nei locali di “Studio 90 East End Studios” di via Mecenate, 90 a Milano, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti di numerose aziende alla presenza dei Presidenti Onorari di AmCham Italy, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America per l’Italia e San Marino Jack Markell e l’Ambasciatore d’Italia per gli Stati Uniti d’America Mariangela Zappia, del Vice Presidente del Consiglio e Ministro per le infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati.

“Questa sera onoreremo otto aziende e un ateneo che, con il proprio agire, hanno consolidato quei ponti su cui passa l’amore per la libertà e la democrazia che contraddistingue i nostri due Paesi”, sottolinea. “Nei tempi difficili che stiamo vivendo, il nostro dovere è quello di favorire il moltiplicarsi di questi scambi, capaci di portare crescita, benessere e attenzione alla persona. Per questo motivo – conclude il presidente Lucchini – sono grato nei confronti della Presidenza della Repubblica per aver destinato all’edizione del nostro Gala di quest’anno la medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella”.