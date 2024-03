Imprese, Masoero (Siemens): “Digitalizzazione rende competitive anche pmi”

21 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Le imprese estere in Italia sono un motore per affrontare la transizione energetica e quella digitale, che sono estremamente connesse tra loro, una transizione gemella. Sempre di più la digitalizzazione assume un ruolo fondamentale per riuscire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di transizione energetica”. Lo ha dichiarato Floriano Masoero, Presidente e Amministratore Delegato di Siemens Italia, a margine del Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria presso la Luiss. (Video)

“Oggi questa transizione può essere importante non solo per le grandi aziende, noi le aiutiamo a costruire una fabbrica digitale da zero, ma anche le piccole e medie insieme che noi come Siemens noi supportiamo costantemente nel loro export. Ed esempio una piccola e media azienda del cuneese ha sviluppato una soluzione per un robot che prende degli oggetti e oggi questa soluzione, grazie al Metaverso quando i nuovi elementi arrivano sulla linea di produzione il robot è già addestrato ai nuovi componenti. Questo ha portato l’azienda a vincere contratti in giro per il mondo, in Messico, negli Stati Uniti e vincere la competizione”.