Imprese: Meloni, ‘rendere Italia capace di stupire il mondo’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Se l’Italia è la grande Nazione che è, lo dobbiamo all’impegno quotidiano, alla dedizione, alla determinazione con i quali tanti uomini e donne considerano la propria professione e la propria impresa come il tassello di un affresco più grande e parte di un obiettivo più alto. E quell’obiettivo è rendere l’Italia sempre all’altezza della sua storia e capace di stupire il mondo”. Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio indirizzato alla Cerimonia di consegna dei premi Leonardo 2023.

Il Comitato Leonardo è una “realtà prestigiosa nel panorama italiano e che, già dal nome, evoca una combinazione unica tra arte, scienza e tecnologia, con caratteristiche di innovazione, bellezza, eccellenza che sono da sempre un tratto distintivo della migliore capacità tutta italiana. Attraverso la vostra iniziativa avete avuto il pregio di far comprendere l’importanza di queste qualità nello sviluppo di attività produttive di eccellenza, affermate anche all’estero proprio per questi connotati unici. Alla base, c’è un modo di pensare alla propria attività lavorativa o produttiva non per una sterile massimizzazione degli utili a breve termine, ma per fare delle riconosciute esigenze di qualità ed innovazione costanti le armi migliori anche per competere sui mercati. Il tutto in una connessione costante tra concretezza, impegno, visione strategica”.

“Per questo ritengo che l’attività del Comitato rispecchi questa prospettiva: i premi alle eccellenze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, delle nostre donne e dei nostri uomini di cultura, sono il giusto riconoscimento a donne e uomini che esprimono nei loro ambiti professionali la loro abilità, come risultato di intelligenza, impegno, convinzione, visione e sacrificio. Inoltre, i premi di laurea rappresentano quel connubio tra impresa e università che stimola, rende concreti e indirizza gli studi dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Gli incontri con il territorio sono, a loro volta, uno degli strumenti più efficaci per arricchire le possibilità delle realtà imprenditoriali locali di portare il Made in Italy nel mondo”, le parole della presidente del Consiglio.