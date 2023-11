Imprese: Meloni, ‘Stato non sia ostacolo ma alleato per chi vuole investire’

Novembre 10, 2023

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – “Dopo un anno di governo avete ben chiaro qual è il nostro lavoro. Sono gli imprenditori e i lavoratori a creare ricchezza e benessere; quello che spetta al governo e alle istituzioni è mettere gli imprenditori e i lavoratori nelle migliori condizioni per farlo. Lo Stato non deve essere ostacolo per chi ogni giorno si rimbocca le maniche, ma un alleato per chi vuole produrre e investire”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato per l’assemblea generale congiunta di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia.