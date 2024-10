Imprese: Patuanelli, ‘transizione 5.0? Per ex Mise ora solo mostre per amici Urso’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Dunque smontano Transizione 4.0, che era strutturale, automatica, funzionante, conosciuta dalle imprese, efficace e garantiva crescita e investimenti. Fanno Transizione 5.0 per dare modo al governo di dire ‘guardate che abbiamo una politica industriale anche noi!’. Questa innovazione fantasmagorica partorita dal povero ex-Mise, ministero ormai che organizza solo mostre per gli amici di Urso, tira 138 milioni di euro complessivi a fronte di un finanziamento di 6,3 miliardi a valere sul Pnrr”. Lo afferma sui social il capogruppo al Senato del MoVimento 5 stelle, Stefano Patuanelli.

“I criteri di accesso inventati sono talmente complessi che già si parla di ‘task force’ per semplificare norme scritte dallo stesso governo. Dicevano: non disturbare chi vuole fare. Qui invece hanno massacrato la crescita economica e degli investimenti delle imprese e nemmeno sono in grado di spendere i soldi ereditati dai precedenti governi. I tagli e le tasse che arriveranno non sono un’eredità del passato, saranno balzelli dovuti all’incapacità cronica di questo esecutivo di far crescere il Pil. Allacciate le cinture, siamo dinanzi a un capolavoro”, conclude Patuanelli.