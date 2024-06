Imprese, Pichetto: “In Italia aumentata notevolmente presenza di quelle spagnole”

27 Giugno 2024

Roma, 27 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Le imprese spagnole in Italia hanno aumentato notevolmente la loro presenza, in particolare per quello che riguarda il settore energetico, con investimenti di decine di miliardi e questo significa un contributo alla crescita del nostro Paese, un legame più forte con la realtà spagnola, che ci sono una serie di rapporti di collaborazione tra le nostre imprese e imprese spagnole importanti. 15 miliardi di euro e 71.000 posti di lavoro sono numeri importanti. In Italia abbiamo presenza notevole anche di altri paesi dell’Unione Europea, in particolare essendo il nostro un paese manifatturiero c’è una presenza tedesca molto forte. Vorrei ricordare che un terzo del prodotto interno lordo italiano è dato dalle esportazioni, e di pari importo dalle importazioni, quindi da investimenti che continuano a crescere. Certamente la Spagna ha una posizione di privilegio nel gruppo di testa con Germania, Francia e con la struttura americana e inglese”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, durante la presentazione dei dati del ‘Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia’, avvenuta presso la Residenza dell’Ambasciatore di Spagna in Italia.