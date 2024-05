Imprese, Sacchi (Family business forum): “Ogni impresa nasce da una persona e da una famiglia”

9 Maggio 2024

Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – “Ogni impresa nasce da una persona e quindi in una famiglia, poi evolve nel tempo: ma la cosa importante è la dipendenza della famiglia dall’impresa. Ovvero, è un’impresa familiare quell’impresa dove ci sono una o due famiglie che controllano il capitale”. Lo dice Maria Silvia Sacchi, ideatrice e direttrice di Family business forum, incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia in corso di svolgimento nella sede della Camera di commercio di Lecco. “Familiari possono essere aziende piccole o molto grandi. Fuori dall’Italia, ad esempio, Lvmh”, leader mondiale nel settore del lusso, “è un gruppo familiare. Quindi è importante parlare della famiglia e delle imprese familiari, perché sono le famiglie proprietarie a determinare le strategie delle imprese e il benessere di un Paese”, aggiunge Sacchi. “Se una famiglia funziona, funziona l’azienda. Nei momenti in cui l’azienda non funziona, la famiglia può essere d’aiuto. È molto importante riuscire a parlare dell’impresa familiare guardando la famiglia e questo è quel che facciamo qui al Family business forum”.