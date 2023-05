Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Oggi il “modello italiano”, ritenuto “un’anomalia” con la sua filiera corta considerata, è “diventato il modello in Europa e nel mondo e per questo gli investitori stranieri sono a frotte qui in Italia”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso nel suo intervento al Festival dell’economia in corso a Trento.