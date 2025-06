Imprese, Zardo (Schneider Italia): “Abbattere emissioni con digitalizzazione e tecnologia”

11 Giugno 2025

Roma, 11 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “La capacità di integrare soluzioni software digitali in infrastrutture resilienti e la gestione dei dati per creare valore sono alla base delle trasformazioni che interessano il tessuto industriale”. Lo ha detto Davide Zardo presidente e ad di Schneider Italia, intervenuto al ‘Sonepar Industry Summit’, manifestazione di due giorni organizzata da Sonepar Italia, leader nazionale nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico con un forte presidio nel comparto industry, che ospita circa mille tra manager del mondo industriale, responsabili di aziende costruttrici di macchine, system integrator, installatori e quadristi.

“Già oggi – ha sottolineato – sono disponibili tecnologie utili a ridurre il 70% delle emissioni nelle nostre attività. La sfida è come utilizzarle e renderle scalabili. In questo senso, è anche un po’ parte del nostro ruolo, insieme a Sonepar, avvicinarci alla filiera per supportarla nell’implementazione scalabile di queste tecnologie. L’elettrificazione e la digitalizzazione diventano centrali anche in termini di prospettiva di sviluppo. L’intelligenza artificiale è un nuovo strumento che aggiunge profondità a questo tipo di trasformazione”.