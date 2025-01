Incendi a Los Angeles, dichiarato stato emergenza: evacuazione per 30mila persone

8 Gennaio 2025

Washington, 8 gen. (Adnkronos) – Un vasto incendio ha costretto migliaia di persone a evacuare le colline che sovrastano Los Angeles, dove venti violenti alimentano le fiamme. L’incendio è scoppiato nella tarda mattinata nel quartiere di Pacific Palisades, sulle montagne a nord-ovest della città. Ha già devastato quasi 1.200 ettari. Le autorità hanno identificato “molte strutture già distrutte”, ha spiegato ieri sera il governatore della California Gavin Newsom durante una conferenza stampa. Dichiarato lo stato d’emergenza.

Secondo le autorità, circa 30.000 persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione. Al momento non sono stati segnalati feriti. Molti residenti sono fuggiti in preda al panico, con solo pochi averi e i loro animali domestici. Più di 100.000 persone sono senza elettricità nella contea di Los Angeles, secondo poweroutage.us , un database che tiene traccia e aggrega in tempo reale le interruzioni di corrente negli Stati Uniti.

La vicepresidente Kamala Harris ha dichiarato: “Il mio cuore è rivolto a tutti coloro che sono stati colpiti” dagli incendi boschivi nella California meridionale. “Come orgogliosa figlia della California – ha aggiunto – conosco i danni che gli incendi boschivi hanno sui nostri vicini e sulle nostre comunità. So anche che l’impatto si fa spesso sentire molto tempo dopo che l’incendio è stato domato. Mentre rispondiamo e mentre i californiani si riprendono, mi assicurerò che la nostra amministrazione sia in contatto costante con i funzionari statali e locali”.