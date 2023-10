Incendi: ancora fiamme nel messinese, minacciato villaggio turistico Capo Calavà

Ottobre 20, 2023

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – Le fiamme non danno tregua al messinese. Un incendio è divampato nei boschi alle spalle di Capo Calavà si è esteso velocemente fino ad minacciare molto da vicino un villaggio turistico sulla costa. Chiusa la Strada Statale 113 nei pressi proprio di Capo Calavà. Chi deve recarsi in direzione Messina dovrà entrare in autostrada a Brolo, viceversa per chi da Messina dovrà dirigersi verso Palermo dovrà entrare nello svincolo di Patti. La situazione resta seria a Villafranca Tirrena e a Gioiosa Marea dove le 13 persone evacuate non sono ancora potute tornare nelle rispettive abitazioni.

In corso in Prefettura un vertice con i sindaci di Villafranca Tirrena, Gioiosa Marea, San Piero Patti e Saponara, insieme ai rappresentanti di vigili del fuoco, Corpo forestale regionale, protezione civile, 118, forze dell’ordine, capitaneria di Porto di Milazzo, Consorzio Autostrade Siciliane, Anas, Enel e Tim.