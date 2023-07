Incendi: Donato (Dc), ‘valutare attivazione Protezione civile Ue per la Sicilia’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La situazione in Sicilia è assolutamente critica a causa dell’ondata di caldo e dei numerosi incendi. Governo nazionale e regionale valutino di richiedere l’attivazione del meccanismo di Protezione civile europea”. Lo dice Francesca Donato, europarlamentare e vice presidente nazionale della Democrazia cristiana.

“Stiamo assistendo a un sommarsi di emergenze – sottolinea -, da quella del trasporto aereo, a quella determinata dagli oltre cinquanta roghi sul territorio regionale, senza contare le interruzioni di acqua e luce che si stanno verificando in numerose città siciliane. La Protezione civile nazionale e regionale sono impegnate al massimo ma il protrarsi di questa situazione richiede una risposta rapida e forte che può venire solo da un’azione coordinata a livello europeo che in poco tempo può fornire alla Sicilia aerei, elicotteri, unità di pompaggio e personale per combattere gli incendi e soccorrere le persone”.

Per la parlamentare europea, “una volta domate le fiamme e rientrata l’emergenza caldo ci sarà da effettuare una rapida conta dei danni per preparare anche il ricorso al Fondo Europeo di Solidarietà, al fine di ottenere gli strumenti e le risorse necessarie per sostenere l’economia del territorio, le aziende e le famiglie colpite da questa grave emergenza”, conclude Donato.