Incendi: Fdi, ‘bene presidi sicurezza dei vigili del fuoco sulle isole’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione le parole del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che ieri ha dichiarato di voler dotare le isole di un presidio di sicurezza tale da poter intervenire in emergenza”. Lo dichiarano Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e Massimiliano Metalli, delegato ai Vigili del fuoco e al Soccorso pubblico di Fratelli d’Italia a Roma, che poi spiegano: “In questi giorni sono state proprio la Sicilia e la Sardegna ad avere la peggio per gli incendi, dove non si esclude la matrice dolosa causata dalla mano dell’uomo. I tempi per raggiungere le isole per il soccorso sono lunghi, ecco perché non c’è più tempo da perdere. Ed è importante potenziare i presidi di sicurezza non solo con donne e uomini dei vigili del fuoco, ma dotare le isole di attrezzature antincendio e mezzi speciali per la peculiarità del soccorso proprio sulle isole”.

“La strada segnata dal governo con le dichiarazioni del ministro Musumeci, concordate anche con il ministro dell’Interno Piantedosi, è quella giusta. Potenziare la presenza dei vigili del fuoco nelle isole più popolose è un atto importante, come anche l’inasprimento delle pene per i piromani con riferimento particolare a chi appicca il fuoco per ottenerne profitto”, concludono.