Incendi: Mulè (Fi), ‘solidarietà e vicinanza per tornare subito a normalità in Sicilia’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “In questi giorni di grande paura e difficoltà per la Sicilia sono in costante contatto con i ministeri dell’Interno, della Difesa e con il Dipartimento della Protezione civile per garantire che sia fatto tutto ciò che è necessario per ricondurre, nel più breve tempo possibile, la situazione alla normalità sulla mia amata isola”. Lo dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, a margine della cerimonia del Ventaglio a Montecitorio.