Incendi: Pogliese (Fdi), ‘infrastrutture siciliane fragili, bene cambio rotta governo Meloni’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Va detto con franchezza: l’incendio e la conseguente chiusura dell’aeroporto di Catania hanno evidenziato la fragilità del sistema infrastrutturale siciliano. Per questo va salutato con favore il cambio di rotta inaugurato dal governo Meloni, con un progetto di miglioramento delle infrastrutture della nostra Regione di 28 miliardi di euro e che riguarda la tratta ferroviaria Messina-Catania-Palermo, la metropolitana di Catania che arriverà fino all’aeroporto, la Catania-Ragusa, nonché il Ponte sullo Stretto, sogno proibito dei siciliani”. Lo ha detto in aula, in dichiarazione di voto alla mozione sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia, il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese.

“Investimenti aggiuntivi – ha concluso -, alla luce di quanto accaduto all’aeroporto di Catania, saranno necessari sia per l’aeroporto di Catania sia per quello di Comiso, il quale può svolgere una funzione fondamentale di supporto allo scalo etneo, interessato anche da fenomeni eruttivi che ne determinano talvolta la chiusura”.