Incendi: Siracusano (Fi), ‘governo vicino a Sicilia, punire i responsabili’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza alla mia regione, la Sicilia, colpita in queste ore da numerosi incendi che stanno causando gravi disagi alla popolazione e al sistema dei trasporti. Il governatore Renato Schifani, insieme alla sua squadra, sta seguendo l’evolversi di questa emergenza e sta mettendo in campo ogni iniziativa possibile per arginare le fiamme e garantire la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

“Situazioni di criticità – continua – si registrano a Sferracavallo, Mondello, Capo Gallo, Monreale e San Martino delle Scale. Tanti interventi anche a Messina, nelle località di Curcuraci, Tono e Faro Superiore. Il governo è vicino alla Sicilia ed è pronto ad aiutare concretamente l’isola in questo momento complicato”. “La stragrande maggioranza dei roghi è, come sempre, di origine dolosa. Occorre lavorare per individuare I responsabili e per punirli in modo esemplare. Chi devasta in maniera così stupida l’ambiente non merita alcuna attenuante”, conclude Siracusano.