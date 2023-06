Inchiesta Forlì: Renzi, ‘no giustizialisti su Minenna ma perchè non parte commissione Covid?’**

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Sono stato il primo a chiedere una commissione parlamentare di inchiesta seria sul Covid: qualcuno ha fatto la cresta durante la pandemia? E chi glielo ha permesso? Sono domande che meritano risposta”. Così Matteo Renzi sui social.

“Oggi sono il primo a chiedere rispetto per gli arrestati, per gli indagati, per la magistratura. Noi non conosciamo le carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto tra gli altri del super manager grillino Marcello Minenna. E non diventeremo mai giustizialisti. C’è solo una richiesta che avanziamo con ancora più forte in queste ore: perché non facciamo partire subito la commissione di inchiesta parlamentare sul Covid? C’è forse qualcuno che ha paura della verità? Perché?”.