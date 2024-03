Inchiesta Perugia: Avs, ‘noi non rappresentati al Copasir, Fontana e La Russa sanino vulnus’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Questa mattina il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, e il Procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, saranno ascoltati presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull’inchiesta di Perugia. Audizioni molto importanti su una vicenda che va assolutamente chiarita il prima possibile”. Lo dicono i due capigruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e al Senato Luana Zanella e Peppe De Cristofaro.

“Però nella composizione del Comitato per la sicurezza non sono rappresentate tutte le forze politiche. Al Copasir Alleanza Verdi e Sinistra non è presente. E questo non è più ammissibile. Nel Comitato parlamentare per la sicurezza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari, non solo alcuni -proseguono-. L’assenza di alcune forze parlamentari al Copasir è un vulnus, un’anomalia istituzionale che va sanata immediatamente, perché non possiamo accettare di essere esclusi da organismi che rappresentano l’intero Parlamento. Invieremo ai Presidenti di Camera e Senato una lettera per chiedere che la composizione del Comitato venga rivista”.