Inchiesta Perugia: Bonelli, ‘destra eviti di politicizzare vicenda’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “La direzione nazionale antimafia non può subire un processo di delegittimazione o di smantellamento, attenzione perché è in gioco una struttura fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata. Si perseguano i responsabili e la destra eviti di politicizzare questa vicenda”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.