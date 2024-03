Inchiesta Perugia: Calderone (Fi), ‘quanti cittadini comuni danneggiati?’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Dopo le preoccupanti notizie di questi giorni, che ci hanno informato della raccolta di informazioni tramite accessi non autorizzati da parte di un elemento della Guardia di Finanza a banche dati nella disponibilità della Direzione Nazionale Antimafia per segnalazioni di operazioni sospette con finalità per il confezionamento di eventuali dossier, ho presentato una interrogazione al ministro della Giustizia perché si adoperi, nelle forme di legge e nella sfera delle sue competenze, per sapere quanti e quali cittadini comuni sono stati danneggiati dal gravissimo reato di accesso abusivo ai sistemi informatici. Davanti alla legge tutti i cittadini sono uguali e il crimine non è solo se si danneggiano cittadini prestigiosi ma è anche se si violano i diritti del cittadino comune che va tutelato dalle istituzioni”. E’ quanto dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Tommaso Antonino Calderone.