Inchiesta Perugia: Colosimo, ‘numeri Cantone? Temo accessi siano molti di più’**

3 Aprile 2024

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Quanto emerso dall’inchiesta di Perugia sul dossieraggio “è molto delicato, su alcune cose apre a riflessioni generali. Sulle vulnerabilità del sistema già il dl sicurezza credo che possa intervenire. Il tema però non è tanto il servitore infedele dello Stato, ma l’utilizzo di alcune informazioni. Le banche date non sono nate per essere utilizzate e fini non relativi alle indagini, invece a quanto emerge sono state utilizzate” fuori dal lavoro degli investigatori, “è questo, oltre alla vulnerabilità del sistema, è un tema”. Quanto ai numeri, “quelli resi noti da Cantone sono numeri ufficiali, ma in realtà, non in quella sede, ma da quello che emerge anche in accessi più recenti sono molti di più”. Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione.