Inchiesta Perugia: Conte, ‘si faccia chiarezza, ma dossieraggio non solo ai danni centrodestra’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ovviamente la magistratura vada fino in fondo, accessi abusivi non sono accettabili. Dunque si faccia luce su questa vicenda, ma non mi pare che ci sia un”esclusiva’ di vittime di centrodestra, come sostenuto da esponenti di Fdi”. Tra le presunte ‘vittime’ del dossieraggio, con accessi abusivi a sistemi informatici, “ci sono anche io con i miei affetti più cari, ci sono tantissimi personaggi, mi sembra un po’ fatta a strascico. E’ giusto si faccia chiarezza”. Così, nel corso di un punto stampa a Sulmona, il leader M5S Giuseppe Conte risponde a domande sull’inchiesta di Perugia.