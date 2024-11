Inchiesta Perugia: Fdi, ‘inopportuna permanenza De Raho in Antimafia’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Le recenti rivelazioni su quanto De Raho fosse consapevole delle manovre architettate da Striano e Laudati destano profonda preoccupazione e impongono un’attenta riflessione sull’opportunità della sua permanenza in Commissione Antimafia. Alla luce di quanto sta emergendo, la posizione e l’operato di De Raho sollevano preoccupanti interrogativi sulla reale indipendenza e neutralità della sua condotta e dei suoi giudizi all’interno della Commissione. Chiediamo pertanto chiarezza e trasparenza su quello che si sta delineando come un enorme conflitto di interessi e riteniamo necessario un passo indietro da parte di De Raho in attesa di ulteriori accertamenti. Gli italiani hanno il diritto di sapere che chi lavora per combattere il crimine organizzato è davvero libero da ogni sospetto di contiguità o di interessi personali”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Antimafia, Saverio Congedo.