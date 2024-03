Inchiesta Perugia: fonti M5S, ‘FdI in confusione, anche Conte e compagna fra le vittime’

Marzo 3, 2024

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Dentro Fratelli d’Italia regna la confusione. Si chiedono come mai non ci siano politici dell’opposizione fra chi ha subito certe intrusioni e fanno le vittime, insinuando l’idea di complotti da cui resterebbero invece al riparo le attuali forze di minoranza. Devono essersi persi un piccolo dettaglio: al centro di questi episodi ci sono addirittura il leader del M5S Giuseppe Conte e la sua compagna. Capiamo la confusione generata dalla sconfitta in Sardegna, ma speriamo che Meloni e soci sappiano ancora leggere almeno la rassegna stampa”. Così fonti M5S.