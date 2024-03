Inchiesta Perugia: Gasparri, ‘Scarpinato dice assurdità per difendere suoi errori’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Essere insolentiti da Scarpinato é un onore perché io con un personaggio del genere non ho nulla a che fare. Gli posso dare lezioni di senso delle Istituzioni e gli dimostrerò sul campo tutti gli errori che ha fatto, anche nelle vicende che riguardano l’inchiesta mafia-appalti. Scarpinato non può dare lezioni a nessuno. Offende anche Berlusconi, criticando la Meloni per avere decretato il lutto nazionale in occasione della scomparsa di un leader della politica e delle Istituzioni come è stato Berlusconi. Scarpinato dice sciocchezze anche quando parla di depotenziamento degli strumenti antimafia che, invece, sono stati rafforzati dal centrodestra”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

“É stato il centrodestra, con i governi Berlusconi, a rafforzare 41 bis e ad introdurre nuove norme per la confisca dei beni delle cosche. Ma Scarpinato – prosegue – deve ostinatamente dire assurdità per difendere i suoi errori del passato che rinnova nel presente. Gli dimostreremo, punto per punto, tutti i fatti negativi della sua azione, costellata da errori gravissimi. Tra me e lui c’è un abisso morale tutto a suo svantaggio. L’epoca della sua arroganza è finita. E non ci sarà amichetto bugiardo televisivo di comodo che potrà salvarlo dalla verità con cui lo sommergeremo”.

“Per quanto riguarda poi Cafiero de Raho è inutile che lo difenda. In Antimafia dimostreremo che Cafiero De Raho ha fatto errori gravissimi e il suo conflitto di interesse é insostenibile. Cafiero de Raho non può fare l’investigatore in Commissione Antimafia e l’investigato per i suoi errori da Procuratore nazionale antimafia. Scarpinato e Cafiero De Raho stanno in Antimafia non per la loro non dimostrata competenza ma per ragioni che andremo a contestare proprio in quell’organismo nelle prossime settimane. E non potranno fuggire di fronte alle verità”, conclude.