Inchiesta Perugia: Gelmini, ‘bene Cantone, ha denunciato falla del sistema’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “La sicurezza nazionale e’ in pericolo. Siamo di fronte al più grande buco sui dati sensibili mai verificatosi dall’inizio della Storia Repubblicana ad oggi. Alla mercé di funzionari di Stato infedeli, arrotondatori di stipendi e probabili incursioni di servizi segreti stranieri. E la falla del sistema ovviamente ha avuto una eco come l’acqua nello stagno proprio a causa della collaudata cinghia di trasmissione tra Pm e giornalisti. Ma anche questo aspetto e’ stato denunciato forte e chiaro sia da Melillo che da Cantone. E con la loro denuncia hanno messo in guardia il Parlamento e le istituzioni. A maggior ragione e’ essenziale che si faccia luce su nomi e cognomi di chi sta dietro a queste macchinazioni eversive che minano al cuore la nostra democrazia”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.