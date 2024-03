Inchiesta Perugia: Malan (Fdi), ‘spiare vita privata persone è da regimi totalitari’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un fatto molto grave. Se ci sono alcune banche dati che servono per eventuali indagini ma vengono utilizzate per fini non istituzionali, e cioè a scopo di ricatto o per montare macchine del fango, significa che dati riservati possono finire in mano a chiunque e che tutti possiamo essere potenziali vittime di campagna scandalistiche”. Lo dice al Secolo d’Italia Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, commentando l’inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi.

“Scavare nella vita privata delle persone”, rimarca l’esponente di Fratelli d’Italia, “è un’attività che si usa nei regimi totalitari. Uno magari si ritrova la reputazione rovinata perché si è scoperto un movimento di denaro e ci viene ricamata sopra una campagna scandalistica”.