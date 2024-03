Inchiesta Perugia: Schlein, ‘serve chiarezza ma libertà stampa sacrosanta’**

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Io penso che sia molto grave che ci siano stati centinaia di accessi non legittimi e su questo bisogna vederci chiaro. Dall’altra parte però bisogna dire una cosa: questa vicenda non deve intaccare la libertà di stampa che è sacrosanta. E non vorremmo che questa vicenda fosse strumentalizzata dalle destre per colpire autorità che fanno un lavoro importante come l’Antimafia o la stampa. Non sarebbe la prima volta e questo non lo accettiamo”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Chieti.