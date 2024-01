Incidente a Cagliari, 19enne muore nell’auto finita in mare

Gennaio 3, 2024

Cagliari, 03 gen. – (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto all’alba per uno scontro frontale alle porte di Cagliari. Lungo la Statale 195, che collega Pula con il capoluogo, due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata ed è finita in mare. Per il 19enne non c’è stato niente da fare. L’incidente è avvenuto all’altezza della località La Maddalena spiaggia, nel territorio di Capoterra, dove la Statale ha una corsia per senso di marcia e scorre tra la laguna e il mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari del 118 e la Polizia stradale.