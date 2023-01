Gennaio 27, 2023

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale in via Nomentana a Fonte Nuova, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Dalle prime informazioni, una Fiat 500 con sei persone a bordo, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltata più volte. Nello schianto sono morti cinque giovani mentre un sesto ragazzo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. I carabinieri di Mentana sono intervenuti per i rilievi.