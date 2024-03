Incidente a Taranto, auto contro palo nella notte: gravi 4 ragazze

Marzo 8, 2024

Taranto, 08 mar. – (Adnkronos) – Quattro giovani donne sono rimaste ferite, in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stanotte, in via Mediterraneo a Taranto. Sono ricoverate in ospedale. Due le automobili coinvolte: una Fiat 500 e una Opel Corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai carabinieri Una delle due vetture, quella a bordo della quale c’erano le ragazze, ha finito la sua corsa contro un palo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato in codice rosso le giovani al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.