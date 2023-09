Settembre 25, 2023

Torino , 25 set. – (Adnkronos) – Incidente mortale ad Arborio, nel vercellese. Un camion che trasportava sostanze acide per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato e ha schiacciato un’auto. L’automobilista, uomo di 38 anni, che stava terminando il turno di lavoro è morto.