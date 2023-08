Incidente oggi su A11, quattro feriti

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. – (Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamattina in autostrada A11 tra i caselli di Viareggio e Versilia in direzione nord. Coinvolta l’auto su cui viaggiava una famiglia tedesca: 5 gli occupanti della vettura, di cui 4 feriti (tre in maniera lieve, 1 in maniera più seria). Un ragazzo di 30 anni è stato portato in codice rosso con Pegaso a Cisanello per trauma all’addome; un bambino portato in codice verde al Pronto soccorso pediatrico del Versilia; altre due persone adulte portate in codice verde al pronto soccorso del Versilia.

Sono intervenuti, oltre a Pegaso, un’automedica di Viareggio, ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce verde di Lido di Camaiore, e le forze dell’ordine.