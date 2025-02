Incidente Pioltello: giudici, ‘ex vertici Rfi non sapevano del giunto ammalorato’

25 Febbraio 2025

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – La sentenza di condanna a cinque anni e tre mesi per Marco Albanesi, nella sua qualità di capo Unità manutentiva di Rfi, per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, è sancita dalla “colposa sottovalutazione del rischio, a lui noto, di rottura del giunto isolante incollato ammalorato, all’altezza del Km 13+400”, nel comune di Pioltello, che causò il deragliamento di un treno regionale che il 25 gennaio 2018 uscì dai binari causando la morte di tre passeggeri e di un centinaio di feriti.

Nella nota del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia – la risoluzione del Csm consente di spiegare le sentenze più complesse in attesa delle motivazioni – si evidenzia come il collegio presieduto dalla giudice Elisabetta Canevini ha assolto gli ex dirigenti – l’ex ad Maurizio Gentile e gli ex manager Umberto Lebruto, Vincenzo Macello e Andrea Guerini – “tutti per non aver commesso il fatto”, data “l’assenza di prova in ordine alla realizzazione di condotte commissive od omissive ad essi rimproverabili, considerazione dei rispettivi ruoli ricoperti all’interno dell’assetto organizzativo di Rete ferroviaria italiana, nonché degli effettivi flussi informativi circa l’ammaloramento del giunto e l’inadeguatezza della manutenzione che ne ha determinato la rottura la mattina del 25 gennaio 2018, cagionando così il tragico disastro”.

Il Tribunale – in coerenza con l’indirizzo interpretativo già accolto dalla Suprema Corte di Cassazione nella vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio – “ha escluso che le norme cautelari astrattamente violate, il cui rispetto avrebbe evitato il verificarsi del disastro, avessero ad oggetto specifiche cautele antinfortunistiche, ritenendo che in realtà esse attenessero alla gestione di un rischio ontologicamente diverso, relativo alla sicurezza della circolazione ferroviaria e alla tutela della pubblica incolumità: e sulla base di questo inquadramento giuridico della vicenda ha vagliato la sussistenza, e l’osservanza in concreto delle posizioni di garanzia riferibili ai singoli”. Le motivazioni del processo di primo grado saranno rese note tra 90 giorni.