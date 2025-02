Incidente Pioltello: giudici, una condanna, assolti Rfi ed ex ad Gentile (3)

25 Febbraio 2025

(Adnkronos) – Quello spezzone che manca, circa 23 centimetri, sbalzato a “diversi metri di distanza” è per la procura la causa del deragliamento e grazie a una telecamera che punta sul tratto ferroviario emerge che “I problemi che stava dando quel giunto duravano da qualche giorno”. Al passaggio del treno su quel tratto si generano scintille, le prime scintille già a partire dal 17 gennaio, proseguono e aumentano intensità e frequenza” con l’incremento dell’erosione.

Il giorno del deragliamento “le scintille sono contenute al passaggio delle prime carrozze, poi c’è quasi una fiammata” mentre il convoglio viaggia a “140 chilometri l’ora”, infine “basta scintille” perché “il giunto è saltato” e le ultime carrozze non viaggiano più sui binari. “Possiamo dire con certezza che è la rottura del giunto che ha determinato lo svio del treno” è la sintesi dei pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti durante la requisitoria. “E’ evidente che questa rottura determina l’evento e la morte di tre persone e il ferimento di circa 200” di cui deve rispondere “chi non ha provveduto alla corretta manutenzione del giunto” che si trovava “in condizioni di forte degrado” è la tesi della procura.

Su quella linea in cui passano circa 100 treni al giorno il malfunzionamento viene rilevato – secondo la tesi della procura fin dal febbraio 2017 o addirittura anche prima – ma la sostituzione dei giunto non arriva mai, la strategia di Rfi, per la pubblica accusa, sembra essere “il giunto si cambia se è rotto, se non è rotto si tira avanti”. L’incidente mortale di Pioltello “non è un fatto occasionale, ma riconducibile alla colpa che arriva fino all’amministratore delegato Gentile”. Il non aver riparato il giunto lungo i binari “è una sorta di scorrettezza nei confronti dello Stato” ma “anche una forma di slealtà” nei confronti di chi viaggiava: “c’erano 250 passeggeri, gente che andava a lavorare e si fidava del treno”. Una tesi accusatoria che non ha convinto il tribunale.