Incidente Pioltello: Rfi, ‘soddisfatti da assoluzioni, vicini a famiglie vittime’

25 Febbraio 2025

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – Rete ferroviaria italiana “prende atto dell’assoluzione della società, dell’ex ad di Rfi e degli allora direttori produzione nazionale e territoriale di Rfi. L’azienda non rilascia commenti pur esprimendo grande soddisfazione per l’accoglimento da parte del Tribunale di tutte le argomentazioni volte a dimostrare l’infondatezza delle accuse”. Lo si legge in una nota della società a poche ore dalla sentenza di primo grado del processo per il disastro ferroviario di Pioltello. Solo uno degli otto imputati è stato condannato, assolta anche Rete ferroviaria italiana.

“Ancora una volta Rfi intende rinnovare il proprio cordoglio per le vittime e ribadire la propria vicinanza ai familiari e a tutte le persone che a vario titolo sono state coinvolte nell’incidente del 25 gennaio 2018”.