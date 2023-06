Incidente sull’A16, pullman urta 5 auto: 1 morto e 14 feriti

Giugno 4, 2023

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Un automobilista è morto e 14 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 in modo grave, nell’incidente avvenuto all’alba di oggi 4 giugno, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa tra un pullman della Flixbus con a bordo 38 persone e due autisti, e cinque autovetture. Lo riferiscono all’Adnkronos i vigili del fuoco di Avellino che stanno sul posto dalle 4 di questa mattina.

Dalle prime ricostruzioni il pullman, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, avrebbe urtato i veicoli fermi in carreggiata dopo un tamponamento e avrebbe terminato la sua corsa ribaltandosi e finendo in una scarpata. Sul porto ci sono cinque squadre dei vigili del fuoco: 3 provenienti da Avellino, una da Bisaccia e una da Grottaminarda.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Avellino, Ariano Irpino e Benevento. Le altre persone illese sono state trasportate tramite autobus private all’uscita di Grottaminarda dove sono assistite. Intanto i vigili del fuoco che hanno recuperato e riportato sulla carreggiata il pullman stanno mettendo in sicurezza l’area e stanno recuperando gli effetti personali e i bagagli.

Alle 6.45 circa, riferisce Autostrade per l’Italia, è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, temporaneamente chiuso in precedenza.