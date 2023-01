Incidenti: 8 km di coda sulla A4 dopo scontro da 4 mezzi pesanti, 1 ribaltato, carico disperso

Gennaio 16, 2023

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano dopo l’incidente di questa mattina sulla A4 MIlano-Brescia che ha visto convolti 4 mezzi pesanti. Uno di questi si è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata. Il bilancio è di 1 morto.A lle 6.30 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 155. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Autostrade consiglia per le le lunghe percorrenze, sdi uscire a Castegnato, percorrere la A35 BreBeMi in direzione Milano e proseguire sulla A58 Tangenziale Est di Milano da cui in rientrare in A4. In alternativa per le brevi percorrenze, dopo l’uscita a Seriate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Cavenago.

