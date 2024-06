Incidenti: auto esce di strada su ss Stelvio e finisce nel fiume Adda, morta una donna

13 Giugno 2024

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – Una donna ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Sernio, in provincia di Sondrio.

La vittima, insieme ad un uomo di 95 anni, stava percorrendo la via Statale dello Stelvio quando, per cause ancora da chiarire, l’auto nella quale viaggiavano è uscita di strada finendo nell’Adda.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu, che hanno rinvenuto il mezzo semi sommerso nel fiume. E’ stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per la donna non c’è stato nulla da fare, mentre il 95enne ha riportato traumi al cranio e al volto ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Sondalo.