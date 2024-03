Incidenti: ciclista trovato a terra in arresto cardiocircolatorio nel milanese**

Marzo 14, 2024

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Un ciclista è stato trovato a terra in arresto cardiocircolatorio, questa mattina a Binasco, nel milanese. L’uomo, del quale non sono note le generalità, di un’età apparente di circa 60 anni, è stato rinvenuto poco prima delle 9.30 in via Pitagora da alcune persone che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che l’hanno immediatamente trattato con manovre di rianimazione e trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti per capire se la caduta sia stata causata da un malore o sia avvenuta a seguito di un investimento.