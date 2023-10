Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Chi sbaglia paga, se ti droghi ti porto via la patente. Se ti droghi sei un coglione e se poi ti metti al volante sei doppiamente coglione e la patente non la vedi più. Non puoi giocare con la vita tua e degli altri”. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando al congresso della Lega toscana, a proposito delle nuove norme del codice della strada.