Incidenti: scontro con auto su Tangenziale Est di Milano, grave motociclista

Milano, 14 mag. (Adnkronos) – Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 9 sulla A51 Sud-Tangenziale Est di Milano.

Il giovane era in sella alla sua motocicletta quando, all’altezza dell’uscita 2/1 Via Emilia-Rogoredo-San Donato, si è scontrato con un’auto. L’impatto lo ha sbalzato violentemente, facendolo cadere sull’asfalto e provocandogli traumi al torace, a una gamba e aun braccio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per i rilievi.