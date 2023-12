Incidenti: scontro frontale sulla Ss300 in Valfurva, muore 18enne**

Dicembre 18, 2023

Milano, 18 dic. (Adnkronos) – Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, questa mattina, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada statale 300, in Valfurva, nella provincia di Sondrio.

Il giovane era alla guida della sua auto a bordo della quale viaggiava anche una 16enne quando, per cause non ancora chiarite, si è scontrato frontalmente con un veicolo guidato da un uomo. L’impatto è stato violentissimo e il ragazzo è morto sul colpo; la ragazza che era con lui ha riportato un trauma al torace ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Sondalo. L’uomo alla guida dell’altra vettura sarebbe in buone condizioni e non è stato ospedalizzato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu con un elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.