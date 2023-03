Incidenti: scontro frontale tra auto e due moto a Monza, morto un sedicenne

Marzo 13, 2023

Milano, 13 mar. (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita e un suo amico di 18 è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Biassono, in provincia di Monza Brianza. I due ragazzi erano a bordo delle loro motociclette, entrambe di cilindrata 125 cc, quando per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un’auto proveniente dal senso inverso, guidata da un giovane di 22 anni.

I due ragazzi si erano incontrati per un moto raduno, ma l’ipotesi che stessero correndo per delle gare clandestine sembra al momento poco accreditata dagli investigatori.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che hanno trasportato i due giovani centauri in ospedale: il sedicenne è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda, dove stamane, intorno a mezzogiorno, è deceduto. L’altro motociclista se l’è cavata con una prognosi di sette giorni. Il conducente dell’auto, rimasto illeso, è risultato negativo all’alcool test.

Sul caso indagano i carabinieri, che dovranno accertare il perché l’auto, pur trovandosi nel mezzo del rettilineo e procedendo a velocità ridottissima, come per parcheggiare, non sia riuscita ad evitare l’impatto con le due moto.