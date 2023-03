Incidenti: scontro tra più auto su autostrada dei laghi, una donna morta e più feriti

Marzo 26, 2023

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – E’ di quattro auto coinvolte, una donna di 64 anni morta e una decina di feriti, di cui due in condizioni molto gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina, poco prima delle 11, lungo l’autostrada A8 in direzione Milano, tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Chiasso, al chilometro 11.

Alle ore 15 circa, sulla A8 Milano-Varese, terminati i rilievi da parte della polizia Stradale, “è stato riaperto il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano, precedentemente chiuso per l’incidente” rende noto Autostrade per l’Italia. “Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate in direzione Milano”.