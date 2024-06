Incidenti: tampona un’auto e viene sbalzato fuori da abitacolo in A50 Milano, grave 56enne

3 Giugno 2024

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver tamponato con la sua auto un veicolo sulla Tangenziale Ovest di Milano. L’incidente è avvenuto alle 17 di oggi, all’altezza dell’uscita 8 Ss412 Val Tidone Vigentina.

A seguito dell’impatto, il veicolo guidato dal 56enne si è ribaltato sbalzando fuori dall’abitacolo l’uomo, che ha riportato traumi alla testa, al bacino e agli arti inferiori e superiori. All’interno dell’auto tamponata viaggiavano due donne: la conducente, una 48enne, si è ferita al volto, mentre la passeggera, una 31enne, ha riportato un trauma schiena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Il 56enne è stato soccorso e trasferito in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza; la donna di 48 anni è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Donato di Milano e la 31enne in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.