Incidenti: tamponamento Milano, ragazzo indagato per omicidio stradale

Novembre 2, 2023

Milano, 2 nov. (Adnkronos) – Dovrà rispondere di omicidio stradale il giovane di 25 anni che, senza patente e con un tasso alcolico troppo elevato per mettersi alla guida, avrebbe causato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini a Milano, la notte di Halloween, in cui hanno perso la vita due ragazzi. Il pm Luca Gaglio ha ricevuto l’informativa della polizia locale, ha sequestrato le telecamere che potrebbero aver registrato la dinamica e l’impatto e si appresta a disporre l’autopsia.